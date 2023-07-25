В Тольятти возбудили уголовное дело после смерти ребенка из-за падения с лестницы в ТЦ

Прокуратура Автозаводского района города взяла ход расследования на контроль

САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка после падения с лестницы в торговом центре в Тольятти в Самарской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По факту гибели ребенка, упавшего 17 июля с перил лестницы торгового центра, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура Автозаводского района города Тольятти взяла ход расследования на контроль", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как ранее сообщали в региональном СУ СК РФ, 17 июля в одном из ТЦ в Тольятти ребенок упал с лестницы, в результате чего был госпитализирован в больницу.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ребенок умер 25 июля в больнице.