В Греции сообщили о гибели пилотов разбившегося пожарного самолета

В вооруженных силах объявили трехдневный траур

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Оба пилота самолета Canadair CL-215, разбившегося при тушении пожаров на греческом острове Эвбея, погибли, в вооруженных силах объявлен трехдневный траур. Об этом сообщило министерство национальной обороны Греции.

"Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в Вооруженных силах объявлен трехдневный траур (с 25 по 27 июля 2023 года) в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС, летчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что пожарный самолет Canadair CL-215 с экипажем из двух греческих летчиков разбился в ходе тушения пожара. На записи, которую ранее показал телеканал ERT-1, видно, что самолет вошел в штопор, пытался маневрировать, а затем упал в овраг. Раздался сильный взрыв. У самолета Canadair CL-215 нет системы катапультирования. Как сообщал греческий новостной портал pronews.gr, разбившееся судно очень старое, ему 48 лет. Погибли 34-летний первый пилот Христос Мулас и 27-летний второй пилот Периклис Стефанидис.