Баржа с солью, севшая на мель в Нижегородской области, продолжила движение в Тверь

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Баржа с солью, которая села на мель в Нижегородской области 18 июля, продолжила движение в Тверь, сообщает во вторник пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"Баржа, севшая на мель 18 июля, сегодня после осмотра работниками портконтроля продолжила движение по маршруту в Тверь", - говорится в сообщении.

Баржа-7224, буксируемая теплоходом ОК-44, села на мель около города Балахна в ночь на 18 июля. Судно следовало по маршруту Соликамск - Тверь. Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешала. Позднее часть баржи ушла под воду.