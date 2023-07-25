В Дагестане возбудили дело о халатности по факту длительного отключения воды в Избербаше

В пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что следователи провели обыск в администрации города

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту длительного отключения воды в Избербаше. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

"Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского округа "Город Избербаш" своих обязанностей по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ненадлежащее исполнение должностными лицами администрации городского округа "Город Избербаш" своих обязанностей по обеспечению технического обслуживания водопровода, транспортирующего воду от насосной станции в Каспийске до Избербаша, привело к систематическим аварийным инцидентам на всем протяжении водопровода, в результате чего население города было лишено водоснабжения длительное время, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жителей Избербаша.

"Сегодня следователи провели обыск в администрации города, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилось видео с жителями Избербаша, которые собрались у здания городской администрации с требованием возобновить подачу воды.