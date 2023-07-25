В пожарах на Сицилии погибли два человека

Тела обнаружили на окраине административного центра острова Палермо

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Не менее двух человек погибли в пожарах на острове Сицилия. Как сообщает во вторник газета La Repubblica, два обгоревших тела обнаружены на окраине административного центра острова Палермо в зоне около аэропорта, охваченной пожарами, к которым привела жара.

Скорее всего речь идет о пожилых людях, их личность не установлена. Еще одна женщина умерла, потому что из-за распространения огня ей не удалось своевременно оказать медицинскую помощь. В наибольшей степени подвержен город Палермо, однако многочисленные очаги есть и в других городах острова - в Катании, Сиракузах и Мессине, где начались отключения электроэнергии. В течение дня властям удалось возобновить работу аэропорта в Палермо, приостановленную из-за пожаров. Губернатор Сицилии Ренато Скифани обратился к правительству с просьбой объявить режим ЧС. На остров стягиваются пожарные из других регионов. Звучат призывы привлечь к тушению военных. Всего на Сицилии зарегистрировано 86 очагов, треть из которых в Палермо. На острове начинают отменять культурные мероприятия и концерты, в том числе в амфитеатре в Таормине.

Из-за пожара из курортного города Виесте в районе Фоджи (южная область Апулия), были эвакуированы две тысячи туристов из трех отелей.

Одновременно на севере власти подсчитывают ущерб от сильнейших гроз и ураганов, которые также привели к не менее чем двум человеческим жертвам. Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана также запросил режим ЧС. Данный вопрос должен быть решен правительством в ближайшее время. Мэр Милана Джузеппе Сала сказал, что никогда не видел в городе природных явлений схожей интенсивности.

На прошлой неделе в Италии установились рекордно высокие температуры на фоне двух африканских антициклонов. Пока один из них продолжает держать в тисках зноя южную и центральную части Апеннин, на севере и северо-востоке идут мощные грозы с порывистым ветром и градом. Специалисты указывают, что данные природные феномены связаны с климатическими изменениями и будут только усугубляться.