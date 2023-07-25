25 июля, 18:01

Под Калининградом водитель сбил двух детей и скрылся с места ДТП

Пострадавших девочек госпитализировали

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля, который пока не установлен, сбил в Гусеве Калининградской области двух девочек и скрылся с места аварии. Пострадавшие дети в возрасте 10 и 11 лет госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"25 июля около 18:00 в Гусеве Калининградской области водитель неустановленного автомобиля сбил двух несовершеннолетних пешеходов - девочек в возрасте 10 и 11 лет. Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Злоумышленник скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении.

Полиция Гусева проводит проверку по факту аварии. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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