В Эквадоре число погибших из-за столкновений в тюрьме возросло до 18

Прокуратура отметила, что 11 человек, включая полицейских, получили ранения

ТАСС, 25 июля. Число погибших в результате бунта в тюрьме в эквадорском городе Гуаякиль увеличилось до 18 человек. Об этом в Twitter сообщила Генеральная прокуратура Эквадора.

"На данный момент подтверждена смерть 18 заключенных", - говорится в сообщении. Прокуратура отметила, что 11 человек, включая полицейских, получили ранения.

Ранее сообщалось о шести погибших.

23 июля сразу в нескольких тюрьмах Эквадора начались бунты. В пяти пенитенциарных учреждениях заключенные взяли в заложники около 90 охранников.

25 июля президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны сроком на 60 дней.