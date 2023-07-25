В Коми площадь загрязнения грунта от разгерметизации нефтепровода составила 0,08 га

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич также сообщила о другом нефтеразливе в Усинском районе, источником которого стала бездействующая труба

СЫКТЫВКАР, 25 июля. /ТАСС/. Площадь загрязнения нефтью на Нижне-Омринском месторождении в Усинском районе Республики Коми составила 0,08 га. Разлив произошел из-за разгерметизации нефтепровода ООО "Нижнеомринская нефть", угрозы загрязнения водных объектов нет, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.

"Сегодня на место выезжала комиссия, состоящая из сотрудников районного отдела по ООС Минприроды Коми, прокуратуры, лесничества и органов внутренних дел. По результатам осмотра информация о нефтяном озере не подтвердилась. Это шламонакопитель действующей скважины № 545 Нижне-Омринского нефтяного месторождения ООО "Нижнеомринская нефть". По нефтепроводу от указанной скважины обнаружено место разгерметизации нефтепровода возле запорного механизма. Площадь загрязнения - 0,08 га", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

Министр сообщила также о нефтеразливе в Усинском районе Коми, источником которого стала бездействующая труба, расположенная в 2 км от Усинского месторождения, которое осваивает предприятие "Лукойл-Коми". На его балансе труба не числится, ее принадлежность не установлена.

"Нефтесодержащая жидкость растеклась ручьем в низменные места болотистой поверхности ориентировочно в объеме 0,2 кубометра. Территория засыпана сорбирующим веществом. "Лукойл-Коми" оказало содействие по локализации загрязнения. К зачистке привлечены 40 человек, 8 единиц техники, в районе водопропускной трубы установлены боновые заграждения. Распространение локализовано, производится откачка с последующим вывозом. Угрозы распространения нет, ближайший водный объект находится на расстоянии 5 км", - сообщила министр.

Готовится экспертное заключение для направления в прокуратуру и Росприроднадзор для принятия мер реагирования. Троицко-Печорское лесничество составит акт о нарушении лесов, добавила глава Минприроды. Ранее прокуратура республики сообщила о загрязнении, организована проверка деятельности компании "Нижнеомринская нефть".