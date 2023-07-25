25 июля, 19:51

Под Калининградом задержали водителя, который сбил двух детей и скрылся с места ДТП

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что подозреваемый, по предварительной версии, был за рулем в состоянии алкогольного опьянения

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя автомобиля, который сбил в Гусеве Калининградской области двух девочек 10-и и 12-и лет и скрылся с места аварии. Предварительно, в момент ДТП он был пьян, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полицейские по горячим следам задержали водителя, скрывшегося с места ДТП в Гусевском районе, установили его личность. Им оказался 30-летний житель поселка Добровольск. В результате действий сотрудников полиции скрывавшийся мужчина был задержан по горячим следам в лесополосе", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял у друга ключи от автомобиля и сел за руль. После совершения ДТП он бросил машину в поле и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и угоне по ст. 264 УК РФ и ст. 166 УК РФ.

Полицейские установили, что 25 июля в 17:30 (18:30 мск), управляя автомобилем Mitsubishi, подозреваемый сбил двух девочек и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетние были доставлены в больницу.

Прокуратура Калининградской области контролирует установление обстоятельств ДТП. 

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РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
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