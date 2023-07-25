Ураган в словенском муниципалитете Шентюр нанес ущерб в несколько миллионов евро

По словам мэра населенного пункта Марка Диаци, стихия повредила около 30 крыш

ЛЮБЛЯНА, 25 июля. /ТАСС/. Ущерб от урагана в словенском муниципалитете Шентюр составил несколько миллионов евро. Об этом во вторник сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на мэра населенного пункта Марка Диаци.

По словам Диаци, на муниципалитет Шентюр обрушился сильный ураган с ливнем и градом, в результате чего были повалены более 200 деревьев, а также повреждены около 30 крыш. На ремонт только одной из них, по мнению мэра, необходимо около €30 тыс.

Как указывает агентство, во вторник Диаци и министр обороны Словении Марьян Шарец провели встречу. Глава оборонного ведомства пообещал направить в муниципалитет военнослужащих ВС республики для ликвидации последствий стихии. По словам министра обороны, государство возместит муниципалитетам, пострадавшим от стихии, расходы на ликвидацию ее последствий.