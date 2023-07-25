Эксперт заявил о возможности восстановления обшивки севшего на мель в Арктике судна

По словам зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова, водолазы смогут на месте провести восстановление днищевых конструкций подводной сваркой

ТАСС, 25 июля. Водолазы смогут на месте восстановить обшивку корпуса научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", севшего во вторник на мель у арктического архипелага Земля Франца-Иосифа. Остальные ремонтные работы в случае необходимости могут быть выполнены после возвращения судна в Архангельск, сообщил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов (фракция "Единая Россия").

"Сейчас планируется осмотр корпуса водолазами на предмет наличия повреждения обшивки. Если будет необходимо, то они на месте могут провести восстановление днищевых конструкций подводной сваркой. После возвращения в Архангельск, возможно, потребуется постановка судна в сухой док для осмотра корпуса и принятия решения о необходимости проведения ремонтных работ", - сказал Спиридонов.

Он также добавил, что жизни и здоровью членов экипажа, Плавучего университета и Арктической творческой экспедиции, среди которых писатели, художники и журналисты, ничего не угрожает. "В настоящее время вода внутрь корпуса не поступает и отсутствует разлив топлива. Запасов на судне достаточно, так как экспедиция планировалась на длительный срок", - сказал Спиридонов

25 июля в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". На борту находится 91 человек, включая научную и творческую экспедиции. Судно следовало для обеспечения северного завоза, оно вышло из Архангельска 4 июля. Как сообщал ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов, погода в ближайшие трое суток благоприятная, есть дрейфующий лед, который не представляет опасности для судна.

"Михаил Сомов" должен доставить почти 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей, часть грузов уже завезена. В ходе рейса планируется восстановить работу автоматических метеорологических станций на острове Вилькицкого и острове Уединения. Вокруг установят специальные металлические ограждения для защиты от белых медведей.