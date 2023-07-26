25 июля, 21:02

В Молдавии несколько населенных пунктов частично обесточены из-за сильного ветра

Из-за поваленных деревьев также была заблокирована трасса в пригороде Кишинева

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов Молдавии были частично обесточены из-за сильного ветра с дождем, сообщает пресс-служба правительства.

"Экстремальные погодные условия этим вечером привели к отключению электроэнергии во многих населенных пунктах страны", - говорится в Telegram-канале правительства.

По данным полиции республики, стихия бушует на севере и в центральной части страны. Там проинформировали, что из-за поваленных деревьев была заблокирована трасса в пригороде Кишинева. Жителей страны призвали оставаться дома. 

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