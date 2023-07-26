В Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на площади 36,6 тыс. га

В тушении возгораний задействовали 433 человека, 74 единицы техники и 4 воздушных судна

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае за сутки потушили природные возгорания на площади, превышающей 36,6 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано 24 пожара на общей площади 36 664,3 га", - говорится в сообщении. Сейчас огнем в регионе охвачено свыше 286 тыс. га. Накануне площадь пожаров составляла 290,1 тыс. га

В тушении пожаров задействованы 433 человека, 74 единицы техники и 4 воздушных судна.

В министерстве отметили, что пожароопасная обстановка в крае остается напряженной. Возгорания происходят из-за сухих гроз, возникающих при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Пожары фиксируются в Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах, в Ульчском, Николаевском, Ванинском районах и в ряде других районов, уточнили ТАСС в ведомстве.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, въезжать на автомобилях, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 584 пожара на общей площади порядка 613,5 тыс. га.