26 июля, 00:31
Лесные пожары в России

В Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на площади 36,6 тыс. га

В тушении возгораний задействовали 433 человека, 74 единицы техники и 4 воздушных судна

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае за сутки потушили природные возгорания на площади, превышающей 36,6 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

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"Ликвидировано 24 пожара на общей площади 36 664,3 га", - говорится в сообщении. Сейчас огнем в регионе охвачено свыше 286 тыс. га. Накануне площадь пожаров составляла 290,1 тыс. га

В тушении пожаров задействованы 433 человека, 74 единицы техники и 4 воздушных судна.

В министерстве отметили, что пожароопасная обстановка в крае остается напряженной. Возгорания происходят из-за сухих гроз, возникающих при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Пожары фиксируются в Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах, в Ульчском, Николаевском, Ванинском районах и в ряде других районов, уточнили ТАСС в ведомстве.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, въезжать на автомобилях, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 584 пожара на общей площади порядка 613,5 тыс. га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХабаровский край
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