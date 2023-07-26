26 июля, 01:04

Между Сахалином и Итурупом из-за тумана нарушилось авиасообщение

Самолеты до Курильска не могут вылететь с вечера 25 июля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Курильском на острове Итуруп задерживаются на сутки из-за непогоды на Курильских островах. Об этом сообщили ТАСС в международном аэропорту Южно-Сахалинска.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По информации аэропорта, самолеты до Курильска не могут вылететь с вечера 25 июля. В случае улучшения погодных условий рейсы отправятся в течение дня. Всего задержано шесть рейсов на прилет и на вылет. Точная информация о количестве ожидающих пассажиров пока не сообщается.

Сейчас в Курильске сильный туман. В Южно-Сахалинске облачно, температура воздуха днем плюс 29 градусов, ветра нет. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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