В Якутии за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров на площади 27,3 тыс. га

Большинство возгораний находятся в труднодоступной и удаленной местности

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 380 тыс. га, за сутки ликвидировано 14 возгораний на площади 27,3 тыс. га. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

"За прошедшие сутки на территории республики потушено 14 лесных пожаров с общей площадью 27,3 тыс. га. Обнаружено 8 новых пожаров на площади 134,9 га. Всего на начало суток действуют 26 лесных пожаров с общей площадью 389 692,4 га. Из них локализовано 3 пожара на площади 161 248 га, включая крупный лесной пожар в Среднеколымском районе", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, большинство возгораний находятся в труднодоступной и удаленной местности, населенным пунктам угрозы нет.

Как уточнили в региональном Минэкологии, в данный момент ведется работа по тушению 21 лесного пожара на площади свыше 237,8 тыс. га на территориях Алданского, Верхнеколымского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского и Усть-Майского районов.

К тушению лесных пожаров привлечены 723 сотрудника лесопожарных формирований и 12 единиц техники. Также 17 самолетов Ан-2 и Cessna задействованы на авиапатрулировании, 6 вертолетов Ми-8 на тушении и 1 самолет Ан-26 для переброски сил и средств для тушения возгораний.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.