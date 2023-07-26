В Приморье за две недели жидкостью для розжига и нефтепродуктами отравились четверо детей

Трое из них находятся в больницах, их состояние оценивается как среднетяжелое

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Четверо детей оказались в больницах Владивостока из-за отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"За последние две недели четыре ребенка попали в больницы с симптомами отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами. Одному из юных приморцев в больнице помыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что маленькие дети легко могут спутать бутылку с такой опасной жидкостью и лимонад, поэтому родители должны внимательно контролировать, что попадает в руки детей.

"Чем опасна эта жидкость? Во-первых, это яд. Эфирные масла вызывают очень тяжелые повреждения различных органов, в том числе и легких. Возникают интоксикация, рвота. А если взрослые сами пытаются искусственно вызвать рвоту или промыть желудок, то яд повреждает дыхательные пути и попадает непосредственно в легкие. Моментально развивается липоидная пневмония, которая протекает очень тяжело и с осложнениями. Нередко такая пневмония заканчивается печально", - пояснили в ведомстве.