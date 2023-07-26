26 июля, 02:51

Самолеты МЧС РФ при тушении лесных пожаров в Турции сбросили более 800 тонн воды

Пилоты работали при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе, добавили в российском министерстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Авиация МЧС России при тушении пожаров в Турции за сутки совершила 79 сбросов воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"За прошедший день два самолета-амфибии Бе-200ЧС совершили 79 сбросов воды общим объемом более 800 тонн на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья", - сообщили в министерстве.

В МЧС отметили, что пилотам приходилось работать при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе, а забор воды из моря осуществлялся в условиях повышенного волнообразования.

"Основной задачей специалистов МЧС России была защита от огня отелей и других объектов инфраструктуры на побережье", - подчеркнули в МЧС. 

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