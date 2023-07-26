В Дзун-Хемчикском районе Тувы пропал четырехлетний ребенок

ТАСС, 26 июля. Спасатели ведут поиски пропавшего четырехлетнего мальчика в Республике Тыва, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района мальчик вышел из дома играть на улицу и не вернулся", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили ТАСС, что ребенок пропал вечером 25 июля. Первичные поиски силами полиции и местной администрации в селе и его окрестностях результатов не принесли.
Сейчас в поисках задействованы 20 спасателей, пожарные местного гарнизона, а также беспилотники, 26 специалистов аэромобильной группы готовятся выехать на поиски.