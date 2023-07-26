26 июля, 03:48
Военная операция на Украине

ВС Украины шесть раз за час обстреляли территорию ДНР

Удары пришлись, в частности, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за час шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 23 снаряда.

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Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как следует из информации в Telegram-канале ведомства, с 05:35 по 06:35 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке, поселку Гольмовский и Ясиноватскому району было выпущено 23 снаряда калибрами 152 и 155 мм. 

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