ВС Украины шесть раз за час обстреляли территорию ДНР

Удары пришлись, в частности, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за час шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 23 снаряда.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как следует из информации в Telegram-канале ведомства, с 05:35 по 06:35 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке, поселку Гольмовский и Ясиноватскому району было выпущено 23 снаряда калибрами 152 и 155 мм.