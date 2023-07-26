В Южно-Сахалинске бухгалтер школы украла более 2 млн рублей

Женщина создала 75 поддельных документов, на основании которых переводила средства учреждения на счета своей дочери

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Бухгалтер средней общеобразовательной школы в Южно-Сахалинске, по документам оформленная на должность уборщицы, предстанет перед судом за кражу у учреждения более 2 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Уголовное дело [в отношении бухгалтера] будет рассмотрено в суде. Действиям руководителя образовательной организации также будет дана правовая оценка", - рассказали в управлении.

По версии следствия, с декабря 2016 года женщина работала ведущим бухгалтером в одной из школ областного центра. В мае 2021 года при проведении проверки учредителем было установлено, что у нее имеется судимость, в связи с чем возникла необходимость в увольнении. Однако руководитель школы предложила женщине вариант, при котором та могла избежать увольнения: официально ее оформили уборщицей, но при этом она продолжила выполнять прежние функции.

Женщина решила воспользоваться ситуацией в корыстных целях и стала похищать деньги с лицевого счета организации, создавая фиктивные платежные поручения на приобретение моющих средств, хозяйственных товаров, строительных материалов, канцелярских принадлежностей и прочего. Документы злоумышленница подписывала электронной подписью руководителя образовательного учреждения. Следствием установлено, что за период с декабря 2021 года по январь 2023 года под видом осуществления текущих платежей она создала 75 поддельных документов, на основании которых перевела на счета своей дочери более 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).