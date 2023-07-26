Политологу Кагарлицкому предъявили обвинение в призывах к терроризму через интернет

Ему может грозить до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ФСБ официально предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

"Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, профессора Б. Ю. Кагарлицкого. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета)", - сказал он. По этой статье обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Ерохов подчеркнул, что его подзащитный вину не признает. "В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений - это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство", - отметил защитник. По словам Ерохова, дело Кагарлицкого расследует УФСБ России по Республике Коми, в связи с чем политолога после задержания отвезли в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН. Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений, который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

В 2018 году Минюстом РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в список иноагентов), который финансируется из Германии.