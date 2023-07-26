В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

Практически на всей территории региона ожидается сильный дождь

ТАСС, 26 июля. Спасатели объявили на 27 июля экстренное предупреждение почти на всей территории Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 27 июля", - рассказали в центре.

Там уточнили, что на всей территории региона, кроме Ольского городского округа и Магадана (юг области) ожидается сильный дождь. Существует вероятность чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

Сейчас в регионе облачно, осадков и ветра нет. Температура воздуха в Магадане в дневное время - плюс 19 градусов.