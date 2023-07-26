26 июля, 04:22

В Ухане сообщили об атаке хакеров из-за границы на центр мониторинга землетрясений

По информации городского департамента управления чрезвычайными ситуациями, атаке подверглось сетевое оборудование

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Хакеры, находящиеся за пределами Китая, атаковали центр мониторинга землетрясений в городе Ухань. Об этом в среду сообщил городской департамент управления чрезвычайными ситуациями.

По его данным, сетевое оборудование центра подверглось кибератаке "иностранной организации".

"Любые действия, которые ставят под угрозу инфраструктуру мониторинга землетрясений, будут расследованы с целью привлечения к ответственности в соответствии с законом", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его аккаунте в социальной сети WeChat.

Управление чрезвычайными ситуациями не уточнило, из какой страны хакеры совершили атаку.

14 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что китайские госорганы практически ежедневно подвергаются атакам хакеров, преимущественно из США. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация