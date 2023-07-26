В Ухане сообщили об атаке хакеров из-за границы на центр мониторинга землетрясений

По информации городского департамента управления чрезвычайными ситуациями, атаке подверглось сетевое оборудование

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Хакеры, находящиеся за пределами Китая, атаковали центр мониторинга землетрясений в городе Ухань. Об этом в среду сообщил городской департамент управления чрезвычайными ситуациями.

По его данным, сетевое оборудование центра подверглось кибератаке "иностранной организации".

"Любые действия, которые ставят под угрозу инфраструктуру мониторинга землетрясений, будут расследованы с целью привлечения к ответственности в соответствии с законом", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его аккаунте в социальной сети WeChat.

Управление чрезвычайными ситуациями не уточнило, из какой страны хакеры совершили атаку.

14 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что китайские госорганы практически ежедневно подвергаются атакам хакеров, преимущественно из США.