В Хакасии задержали пропагандиста украинского нацполка "Азов"

Ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей

ТАСС, 26 июля. Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур, пропагандировавшего деятельность нацполка "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по республике Хакасия.

"Задержан житель Абакана, 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации "Этническое национальное объединение" (штаб расположен в Киеве). Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в террористическую организацию "Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" <…> распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, молодой человек с декабря 2022 по январь 2023 года распространял пропагандистские материалы через мессенджер Telegram. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), максимальная санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей.

В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили ТАСС, что задержанному 17 лет, он был администратором нескольких Telegram-каналов. Расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.