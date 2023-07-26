В Югре в столкновении легковых машин пострадали двое детей

В момент ДТП все участники аварии не были пристегнуты ремнем безопасности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Нижневартовске, втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа. Травмированы двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На улице Дружбы Народов в Нижневартовске 28-летний водитель, управляя Datsun, по предварительным данным, не учел состояние проезжей части, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего допустил наезд на автомобиль "ВАЗ". В результате ДТП два пассажира Datsun, 12-летний мальчик и 14-летняя девочка, получили травмы", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в момент ДТП все участники аварии не были пристегнуты ремнем безопасности.