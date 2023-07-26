26 июля, 05:31

В Краснодарском крае произошел пожар на складе винзавода

Его площадь составила 900 кв. м

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Пожар тушат в складском помещении винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края, его площадь составила 900 кв. м, открытое горение ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"В 01:19 мск 26 июля диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по адресу: Темрюкский район, поселок Сенной, улица Мира. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение складского помещения готовой продукции на площади 300 кв. м, из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. В 05:46 мск [была объявлена] локализация пожара на площади 900 кв. м, в 05:59 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МЧС, к тушению пожара привлечено 65 человек и 17 единиц техники. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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