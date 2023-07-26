В ДТП в Оренбургской области пострадали четыре человека

Среди пострадавших есть дети

ТАСС, 26 июля. Автомобиль съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП в Северном районе Оренбургской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"На автодороге Бугульма - Уральск около села Северное Северного района 21-летняя женщина-водитель, жительница Матвеевского района, управляя автомобилем Lada Granta, не выбрала безопасную скорость движения при повороте и допустила съезд с дороги в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП", - говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии пострадали женщина-водитель, а также пассажиры 1983, 2013 и 2017 годов рождения. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.