В ЛНР сообщили, что ВСУ несколько часов непрерывно обстреливали пригород Лисичанска

В жилых домах повреждения получили стекла, фасады, балконы и квартиры

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду несколько часов беспрерывно наносили удары по жилому району Приволья, относящегося к Лисичанску Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.

"25 июля в очередной раз в Приволье рвались снаряды рядом с жилыми домами. Ориентировочно с 23 часов мск канонада не умолкала до самого утра. В жилых домах повреждены стекла, фасады, балконы и квартиры", - сказано в сообщении.

В мэрии уточнили, что жертв среди мирных жителей нет.