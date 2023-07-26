На вокзале в Рязанской области произошло тление в вагоне с серой

Из близлежащего пятиэтажного дома эвакуировали порядка 120 человек

ТАСС, 26 июля. Тление серы произошло в вагоне на железнодорожном вокзале в городе Сасово Рязанской области. Из близлежащего пятиэтажного дома эвакуировали порядка 120 человек, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Произошло тление серы. На данный момент все локализовано. <…> Эвакуировали жителей пятиэтажки - 119 человек", - сказали в ЕДДС.

Угрозы для жизни населения нет, отметила собеседница агентства.

Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в 8:57 мск пожар на железнодорожной станции города Сасово был ликвидирован, в тушении участвовали 13 человек, привлекались 5 единиц техники и пожарный поезд. Для обеспечения безопасности на время тушения также были эвакуированы люди с вокзала и привокзальной площади. "К месту происшествия выехала лаборатория для контроля ПДК в воздухе. Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено", - добавили в ведомстве.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать жителям, эвакуированным из близлежащих домов, всю необходимую поддержку, в том числе при необходимости медицинскую помощь. Администрация города Сасово совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области, а также министерством здравоохранения региона организовала соответствующие мероприятия.