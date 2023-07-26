Тайвань частично приостановил железнодорожное сообщение на юге острова из-за супертайфуна

Эпицентр "Доксури" находится в 300 км от мыса Элуаньби и приближается со скоростью 9 км/ч

ГОНКОНГ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Тайваня решили частично приостановить железнодорожное сообщение в южных районах острова из-за приближения супертайфуна "Доксури". Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Вечером будет частично остановлено движение поездов в городах Тайдун, Пиндун, Чаочжоу, а также в одном из ключевых портов на юге Тайваня - Гаосюне. Пассажиры смогут получить компенсацию за приобретенные билеты или обменять их на другие даты.

По данным Центрального метеорологического управления острова, эпицентр "Доксури" находится в 300 км от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби и приближается со скоростью 9 км/ч. При этом скорость порывов ветра в супертайфуне достигает 58 м/с. В уездах Хуалянь и Тайдун ожидаются ливни, которые принесут от 200 до 350 мм осадков.

Тропический шторм "Доксури" сформировался 21 июля к востоку от Филиппин. А вечером 23 июля он усилился до тайфуна. Ожидается, что эпицентр "Доксури" пройдет в 150 км западнее Тайваня, после чего стихия в ночь на пятницу обрушится на побережье прибрежных китайских провинций Гуандун и Фуцзянь.

"Доксури" стал вторым тайфуном в этом регионе с начала июля: на прошлой неделе аналогичный тропический циклон "Талим" прошел мимо Гонконга, а затем ударил по побережью южной китайской провинции Гуандун между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс.). Ожидается, что супертайфун "Доксури" будет мощнее "Талима".