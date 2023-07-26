В Югре за сутки площадь природных пожаров снизилась в 16 раз

Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 158 ландшафтных возгораний на площади 26 249,83 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки снизилась в 16 раз, до 157 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На утро 26 июля проводятся работы по тушению двух лесных пожаров на площади 157,2 га, из них локализован один пожар на площади 155 га. В тушении данных пожаров задействовано 19 работников Авиалесоохраны Югры", - сказано в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 158 ландшафтных возгораний на площади 26 249,83 га, 481 лесной пожар на площади 49 368 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.

Ранее в Югре действовали 11 лесных пожаров на площади 2 532,2 га, из них было локализовано 6 пожаров на площади 2 391,6 га.