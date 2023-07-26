ФСБ выявила в Шатуре управляемую из Украины нарколабораторию

На территории Подмосковья через интернет организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотиков синтетического происхождения

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ФСБ пресекла в Подмосковье работу нарколаборатории, производившей крупные партии синтетических наркотиков и управляемой с территории Украины, изъято 57 кг наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств", - сообщили в ЦОС.

Сотрудниками ФСБ России была получена информация о том, что на территории Подмосковья через интернет организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины.

"Принятыми мерами установлены активные участники ОПГ - уроженцы Украины, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. По месту расположения нарколаборатории изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ", - сообщили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Участники преступной группы заключены под стражу. Проводятся мероприятия по выявлению эпизодов и лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности, а также проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.