В Саратове завели уголовное дело в связи со смертью ребенка во время занятий в бассейне

По данным СК, инцидент произошел из-за ненадлежащего контроля со стороны работников спорткомплекса

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи со смертью восьмилетнего мальчика в бассейне спорткомплекса в центре Саратова. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"25 июля 2023 года восьмилетний мальчик занимался на сеансе плавания в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса в городе Саратове. Во время плавания из-за ненадлежащего контроля со стороны работников ребенок ушел под воду. Впоследствии его обнаружили и извлекли из воды", - сообщили в управлении.

Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Назначены судебные экспертизы.