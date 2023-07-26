Экс-начальника красноярской ветеринарии осудили на восемь лет колонии по делу о взятке

Осужденный незаконно выдал сертификаты Таможенного союза об осмотре 6 тыс. лошадей и коров

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Бывший начальник Большеулуйского отдела ветеринарии Красноярского края получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в 3,2 млн рублей. Осужденный незаконно выдал сертификаты Таможенного союза об осмотре 6 тыс. лошадей и коров, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"В суде установлено, что в период с июня по октябрь 2018 года подсудимый, занимая должность начальника отдела ветеринарии, получил от предпринимателя взятку в размере более 3,2 млн рублей. Незаконное вознаграждение передавалось за незаконную выдачу ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы №1 с внесенными в них недостоверными сведениями о проведении ветеринарного осмотра свыше 6 тыс. голов лошади и крупного рогатого скота", - сообщили в ведомстве. Районный суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в местном самоуправлении сроком на пять лет.

По информации прокуратуры, осмотры животных фактически не проводились, а в документах указывалась информация об отсутствии заболеваний. Впоследствии предприниматели поставляли животных с сертификатами другим фермерам для осуществления транспортировки за пределы России, но в пределах стран Таможенного союза.