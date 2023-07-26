В Курской области пограничник получил контузию из-за обстрела со стороны ВСУ

Его доставили в больницу

ТАСС, 26 июля. Пограничник получил контузию средней тяжести при обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, он отправлен областную больницу.

Об этом ТАСС сообщили в Глушковской районной больнице.

"Да, не с минно-взрывной, а с контузией средней тяжести отправлен в областную больницу", - рассказала собеседница агентства, уточнив что пострадавший - пограничник.

Губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Глушковском районе. "Насчитали пять прилетов. В результате повреждения линии электропередачи часть поселка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", - отметил он, добавив, также осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения, собственнику помогут с ремонтом.