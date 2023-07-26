СМИ сообщили о продолжении лесного пожара в Кемере

По данным телеканала Ahaber, за более 36 часов сгорело 180 га леса

АНКАРА, 26 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжается свыше 36 часов. Об этом сообщил телеканал Ahaber.

По его данным, борьбу с огнем в ночь на среду вели вертолеты и персонал на земле. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Согласно последней информации, сгорело 180 га леса.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, угрозы от пожара для населенных пунктов нет. Турецкие власти также сообщают, что пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится на юге Турции до конца недели. При этом самыми неблагоприятными днями они называют среду и четверг, когда столбик термометра местами будет превышать 40 градусов.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что турецкие власти заверяют в отсутствии каких-либо угроз для объектов массового туризма в республике из-за лесных пожаров. Однако дипломаты рекомендуют туристам из РФ по возможности не покидать территорию отелей.