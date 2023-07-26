В Саратове в больнице умер ребенок

СК возбудил дело

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Семилетняя девочка умерла в одном из медучреждений в Саратове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 21 июля 2023 года в медицинское учреждение Марксовского района с жалобами на повышенную температуру тела поступила семилетняя девочка. На следующий день малолетняя была переведена в медицинское учреждение города Саратова в связи с ухудшением состояния здоровья. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась 26 июля", - говорится в сообщении.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.