СМИ: в Португалии в результате лесного пожара пострадали 13 человек

По данным газеты Diário de Notícias, среди них девять пожарных

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате лесного пожара недалеко от Лиссабона. Об этом сообщила газета Diário de Notícias.

По ее информации, среди пострадавших - девять пожарных. Возгорание началось во вторник в районе муниципалитета Кашкайш. Отмечается, что в борьбе со стихией задействованы около 600 человек и более 180 единиц техники.

Из-за возгорания в качестве меры предосторожности были эвакуированы жители 3 небольших населенных пунктов, а также более 800 животных из местного питомника. Сейчас пожар уже взят под контроль.