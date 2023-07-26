Пожар на Канарах уничтожил почти 300 га леса

По данным газеты La Provincia, обстановка с пожаром вскоре может стабилизироваться

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Пожар на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) уничтожил почти 300 га леса. Об этом сообщила в Twitter местная пожарная служба.

Возгорание началось во вторник в районе населенного пункта Техада. Из соображений безопасности были эвакуированы более 300 человек. Также из-за возгорания было перекрыто движение по некоторым дорогам.

По данным газеты La Provincia, обстановка с пожаром вскоре может быть стабилизирована. В частности, благоприятная погода поспособствовала ночью тушению огня.