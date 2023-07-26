Во Львове пропала гуманитарная помощь из США почти на $1 млн

Речь идет об исчезновении около 10 тыс. тактических аптечек, отметили в NGL.media

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь на 34 млн гривен ($0,92 млн), отправленная американскими волонтерами, прибыла во Львов и после этого бесследно исчезла. Об этом сообщает Независимый антикоррупционный центр NGL.media ("Наши деньги. Львов") на основании проведенного расследования.

"Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тыс. тактических аптечек общей стоимостью 33,6 млн гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ. Как выяснили NGL.media, в этой таинственной истории отчетливо проступают следы Львовской областной военной администрации и некоторых благотворительных фондов, с которыми она работает", - говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что в ходе поиска гуманитарного груза сотрудниками проекта "Наши деньги. Львов" удалось получить подтверждение польской таможни о его прохождении через польско-украинскую границу, однако дальнейшие его следы теряются. Ни один из опрошенных чиновников львовской администрации, причастных к работе с гуманитарной помощью, не смог прояснить ситуацию.

По данным NGL.media, в ноябре 2022 года руководители американского фонда помощи обратились в полицию в США и на Украине, и сейчас проводится следствие. Делом также заинтересовалась Служба безопасности Украины, говорится в сообщении.