26 июля, 08:32

Защита Блиновской обжаловала решение суда продлить ей домашний арест до 26 октября

Она находится в доме в коттеджном поселке "Миллениум" в Истринском районе Подмосковья

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Адвокаты блогера Елены Блиновской подали жалобу на решение продлить ей домашний арест в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, который продлевал ей меру пресечения.

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"В суд поступила апелляция на решение Пресненского суда продлить домашний арест Блиновской до 26 октября. Она будет рассмотрена Мосгорсудом. Дата рассмотрения станет известна позднее", - сообщили в суде.

Под домашним арестом Блиновская пребывает в доме в коттеджном поселке "Миллениум" в Истринском районе Подмосковья. 

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