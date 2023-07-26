Защита Блиновской обжаловала решение суда продлить ей домашний арест до 26 октября

Она находится в доме в коттеджном поселке "Миллениум" в Истринском районе Подмосковья

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Адвокаты блогера Елены Блиновской подали жалобу на решение продлить ей домашний арест в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, который продлевал ей меру пресечения.

"В суд поступила апелляция на решение Пресненского суда продлить домашний арест Блиновской до 26 октября. Она будет рассмотрена Мосгорсудом. Дата рассмотрения станет известна позднее", - сообщили в суде.

Под домашним арестом Блиновская пребывает в доме в коттеджном поселке "Миллениум" в Истринском районе Подмосковья.