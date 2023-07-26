Защита вице-мэра Новосибирска Скатова обжаловала штраф по делу о клевете на депутата

Адвокат также настаивает на оправдании чиновника

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Защита вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, которому был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей по делу о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева, подала жалобу на решение суда. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Рассолов.

12 июля Дзержинский районный суд Новосибирска признал Скатова виновным. "Сегодня подал апелляционную жалобу на приговор по Скатову Артему Вениаминовичу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что защита настаивает на оправдании вице-мэра.

По данным прокуратуры, в феврале 2022 года Скатов направил своему знакомому администратору одного из Telegram-каналов негативную информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, а именно об аффилированности с новосибирской строительной компанией "Расцветай" и политическом давлении на депутатов горсовета Новосибирска. В июле 2022 года вице-мэр сообщил, что силовики провели у него обыски после жалобы Савельева.

В ходе судебного процесса Скатов сообщал, что не признает вину в создании статьи о депутате, и лишь отправил автору Telegram-канала Алексею Голомазову ссылки на журналистские материалы, из которых тот скомпилировал материал. По мнению чиновника, автор Telegram-канала оговорил его, чтобы избежать уголовного преследования. Скатов также отметил, что считает информацию, содержащуюся в статье, достоверной, а не клеветнической.

Во время процесса Скатова дважды (в январе и в феврале) отстраняли и восстанавливали в должности на время судебных разбирательств - в мэрии он курирует департамент информационной политики и департамент связи и информатизации.