В Италии планируют объявить режим ЧС в связи с пожарами и ураганами

Режим чрезвычайной ситуации будет введен в четырех областях - Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии и Сицилии

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Италии объявит режим ЧС в четырех областях - северных Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, подвергшихся сильным ураганам, и южном острове Сицилия, охваченном пожарами. Как сообщает газета Corriere della sera, соответствующее решение в повестке сегодняшнего заседания Совмина.

Пока региональные власти не подсчитали размер ущерба от острых климатических явлений. Только в Милане и окрестностях, где сильнейшие ураганы привели к двум жертвам и многочисленным повреждениям зданий, ущерб оценивается в более чем €40 млн. Крупный град во Фриули-Венеции-Джулии побил 70% урожая. Согласно первым оценкам, ущерб местному сельскому хозяйству достигает €150 млн. На Сицилии в результате лесных пожаров погибли не менее трех человек, уничтожены десятки га площадей и, по словам губернатора Ренато Скифани, "ущерб оценить невозможно".

Кроме того, на заседании Совмина будет принят декрет, регулирующий работу госсектора при высоких температурах. За исключением некоторых категорий работников при вынужденной остановке работы при температурных режимах выше 35 градусов трудящиеся смогут продолжать получать заработную плату. Декрет также предусматривает протоколы по переходу на удаленный режим, которые уже применялись во время пандемии.

Центр и юг Италии вторую неделю находятся во власти двух африканских циклонов, которые привели к установлению температуры до 40 градусов. На островах, в частности, на Сицилии столбик термометра поднимается в дневные часы до 46 градусов. Это привело к возникновению многочисленных возгораний. В то же время в северных областях столкновение горячего воздуха с холодным привело к сильнейшим грозам, сопровождаемым молниями, крупным градом и порывами ветра до 100 км/ч.

Специалисты указывают, что данные природные феномены связаны с климатическими изменениями и будут только усугубляться.