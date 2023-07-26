Состояние туристов, пострадавших в ДТП в горах Алтая, стабильное

При этом одна женщина находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 26 июля. Состояние туристов, пострадавших после опрокидывания грузовика по пути на Каракольские озера в республике Алтай, стабильное. Дети готовы к выписке и ждут родителей, одна женщина находится в тяжелом состоянии, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Состояние пострадавших остается стабильным. В Чемальской районной больнице дети ждут приезда родителей для выписки. <…> Женщина находится в тяжелом состоянии под пристальным наблюдением врачей", - сообщил Максимов.

Ранее в прокуратуре региона сообщали ТАСС об обнаружении на склоне деталей автомобиля (карданного вала), что может свидетельствовать о технической неисправности машины. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.

По факту произошедшего возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека).