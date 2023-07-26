Площадь лесных пожаров на Корсике составила более 200 га

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен выразил поддержку местным жителям, которые были эвакуированы из-за угрозы приближения огня

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Лесные пожары на Корсике распространились на территории площадью более 200 га. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Выражаю благодарность более чем 200 пожарным, которые задействованы в борьбе с огнем, распространившимся в корсиканских лесах на площади более 200 гектаров", - написал Дарманен.

Он подчеркнул, что лично контролирует ход тушения. Он также выразил поддержку местным жителям, которые были эвакуированы из-за угрозы приближения огня.

Ранее сообщалось также о лесном пожаре, который начался в департаменте Приморские Альпы примерно в 10 км от Ниццы. В районе очага возгорания вводятся ограничения на автомобильное и железнодорожное движение. В тушении огня принимают участие около 800 пожарных.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи.