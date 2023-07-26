Обвиняемая в хищении экс-замглавы фонда капремонта Ярославской области скрылась в Армении

Решается вопрос об экстрадиции в Россию

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Экс-замдиректора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, обвиняемая в хищении более 26 млн рублей, скрылась от следствия в Армении, суд заочно арестовал ее, решается вопрос об экстрадиции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"Подозреваемой в совершении преступления была признана 42-летний экс-заместитель директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, которая скрылась от следствия на территории Республики Армения. Следователем заочно предъявлено обвинение злоумышленнице. По ходатайству следователя судом также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемой на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Следственные органы в марте возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, в 2021 году фонд проводил электронный аукцион на выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах Ярославля, Переславля-Залесского, Ростова, Тутаева и Рыбинска. Единственным участником в проведенном аукционе выступила коммерческая организация, юридически расположенная в Нижнем Новгороде.

По результатам аукциона был заключен договор на оказание услуг и выполнение работ по ремонту лифтов. Работы по обследованию лифтового оборудования не выполнялись, при этом сотрудником фирмы были предоставлены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении работ, которые оплачены фондом в сумме более 26 млн рублей.