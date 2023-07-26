Еще два дела возбудили в отношении подозреваемого в убийстве девушки под Красноярском

Он также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и разбое

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и разбое возбуждены в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске под Красноярском. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В отношении мужчины возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый встретил девушку в Дивногорске. Применив насилие, он завел девушку в лесополосу, забрал мобильный телефон и деньги, совершил насильственные действия сексуального характера и убил ее.

Мужчина был неоднократно судим. Сейчас в Центральном районном суде Красноярска решается вопрос о взятии его под стражу.