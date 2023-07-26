Для осмотра корпуса севшего на мель "Михаила Сомова" направят водолазов

Судно село на мель 24 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Группа водолазов будет направлена из Архангельска для осмотра корпуса научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", которое 24 июля село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Мы запланировали направить туда группу водолазов из Архангельска для обследования подводной части судна, сейчас прорабатываем способы доставки водолазов, - сказал Ершов. - Можно воздушным транспортом доставить, можно морским транспортом. Сейчас прорабатываются разные варианты".

"Михаил Сомов" находится между Комсомольскими островами и Землей Вильчека. Как сообщил ТАСС с борта участник экспедиции Юрий Руткаускас, на море сейчас штиль. "Море спокойное, тихо, погода хорошая, но, конечно, боимся шторма", - сказал он. Ершов пояснил, что на ближайшие трое суток прогноз по погоде благоприятный, ледовая обстановка в этой части Земли Франца-Иосифа спокойная.

К выходу из Архангельска к Земле Франца-Иосифа готовится научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов". Возможно, группа водолазов будет направлена на нем. "Скорее всего, "Молчанов" тоже туда отправим, чтобы доставить туда группу водолазов, и при необходимости, если потребуется, произвести пересадку экспедиции с "Сомова" на "Молчанов", - добавил руководитель Севгидромета.

Как отметил Ершов, глубина моря вокруг судна около шести метров. "Мы проводим замеры, средняя глубина у судна шесть метров плюс-минус, а на картах здесь обозначено ровно 20. Скорее всего, это выход скалы или каменистых отложений, маленький по размеру, который предугадать невозможно", - сказал он.

24 июля вечером в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". На борту находится 91 человек, включая научную и творческую экспедиции. Судно следовало для обеспечения северного завоза, оно вышло из Архангельска 4 июля. "Михаил Сомов" должен доставить почти 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей, часть грузов уже завезена.