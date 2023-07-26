26 июля, 09:54

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию

Оперативники изъяли свыше 30 кг наркотиков, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области ликвидировали частную нарколабораторию в Ростове-на-Дону, оперативники изъяли свыше 30 кг наркотиков, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность двоих жителей Ростова-на-Дону, причастных к производству в целях сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах. После их задержания на месте организации ими производства изъято свыше 31 кг наркотического средства "альфа-PVP", а также химическое оборудование и прекурсоры. В отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанные - 26-летний гражданин Армении и 23-летний россиянин - организовали нарколабораторию в частном доме и работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Им может грозить до 20 лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияРостовская область
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