26 июля, 09:52

В ДТП под Омском погибли четыре человека

Среди жертв инцидента есть дети

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся под Омском с фурой. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, в ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей.

"В результате ДТП водитель Renault, а также его пассажиры - женщина 1980 года рождения, двое детей - мальчик 2009 года рождения и девочка 2012 года рождения, скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, 39-летний водитель Renault на автотрассе Челябинск - Новосибирск выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль Scania. ДТП произошло около 13:05 (10:05 мск). Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по факту аварии. 

Теги:
РоссияОмская область
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